Dan Nistor a plecat cu un tricou al Rapidului după victoria de pe Giulești: ”Am luat şi un tricou, dacă nu am reuşit să joc în tricoul Rapidului”

Formaţia Rapid a fost învinsă, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Superligii.

Înainte de startul jocului s-a ţinut un minut de reculegere pentru Aaron Boupendza, fost jucător al Rapidului care a încetat din viaţă, miercuri, la vârsta de 28 de ani.

Revenit după o accidentare, Dan Nistor a fost introdus pe teren în repriza secundă, iar după meci a tras primele concluzii. Experimentatul jucător a lăsat de înţeles că a fost dorit în Giuleşti, dar n-a ajuns pentru că alte persoane s-au opus.

„Ne bucurăm că am putut să batem Rapidul pentru a treia oară în acest sezon. Eu cred că trebuia să câştigăm şi meciul cu Dinamo şi, în seara aceasta, altfel se discuta. Pentru noi era foarte important să câştigăm cele 3 puncte. Dinamo nu are voie în Europa.

Europa este departe încă. Abia s-a terminat turul. Mai sunt 15 puncte puse în joc. Clasamentul se va strânge şi mai tare. Trebuie să ne ridicăm la nivelul rivalilor.

Îmi pare rău pentru cei de la Rapid. Am aici foarte mulţi prieteni. Asta e viaţa. Unii pierd, alţii câştigă. Am mai zis şi o zic încă o dată: a fost o atmosferă superbă în această seară.

Am luat şi un tricou, dacă nu am reuşit să joc în tricoul Rapidului, am făcut schimb cu Keita şi îi mulţumesc pe această cale.

Am avut această oportunitate, dar mă bucur că am ajuns la U Cluj. Am avut oportunitatea, dar alte persoane nu m-au dorit, nu ştiu cine, eu le-am demonstrat că sunt bun”, a declarat jucătorul.