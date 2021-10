Dan Nistor îi înţeapă pe rivali: ,,S-a văzut că suntem echipa mai bună”

Dan Nistor, mijlocaşul celor de la CS U Craiova, a reacţionat la finalul derby-ului Olteniei, încheiat cu victoria echipei lui Laurenţiu Reghecampf, scor 2-0.

Golurile partidei din Bănie au fost reuşite de către Dan Nistor, în minutul 47, respectiv Ştefan Baiaram, în minutul 86 al jocului.

După acest meci, Dan Nistor i-a înţepat pe rivalii de la FC U Craiova 1948 şi a ţinut să transmită că îi dedică golul fiului său, care l-a certat că nu a înscris în ultima vreme.

,,Am demonstrat că suntem o echipă mai bună şi cred că am dominat meciul de la un capăt la celălalt. Acest gen de meciuri îmi plac foarte mult, cu presiune, pentru că sunt un jucător cu experienţă şi cred că azi s-a văzut acest lucru. Vreau să dedic golul băiatului meu pentru că m-a certat de foarte mult timp a zis că nu prea mai marchez.

Sincer să vă zic, nici nu am auzit, nici nu am văzut, am stat concentrat numai la meci, ne-am făcut treaba cum a trebuit, am câştigat cele trei puncte şi asta e cel mai important. Dacă dânşii aşa au crezut că este de cuviinţă, le respect decizia. A fost un gazon destul de greu, se vede că joacă două echipe pe acelaşi gazon şi s-a stricat. Trebuie refăcut.”, a declarat Dan Nistor, la finalul jocului cu FC U Craiova 1948.

În urma cestui rezultat, CS U Craiova a urcat pe locul 5 în Liga 1, unde a acumulat 19 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 13 în Liga 1, cu 9 puncte acumulate din 11 etape disputate.