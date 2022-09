Dan Nistor, la FCBS? Reacția jucătorului

FC Hermannstadt a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe teren propriu, la Mediaş, într-un meci din etapa a opta a Superligii de fotbal.

Daniel Paraschiv a marcat unicul gol al meciului în minutul 50, din pasa lui Mino Sota, în urma unei greșeli a lui Bogdan Mitrea.

Craiova a jucat extrem de slab, iar primul șut pe poartă a fost expediat abia în minutul 76, de către Andrei Ivan. La finalul meciului, Dan Nistor a fost întrebat despre un potențial transfer la FCSB.

”Nu ştiu absolut nimic de FCSB. S-au scris multe şi nu vreau să mai dau timpul înapoi, pentru că am suferit şi eu şi familia mea atunci şi nu mai vreau. Mai am doi ani de contract cu Craiova. Repet, mai am contract doi ani”, a spus Dan Nistor la finalul meciului cu Hermannstadt.