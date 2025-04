Dan Nistor și-a învins fosta echipă: ”A fost greu și foarte greu pentru mine!”

Revenit după o perioadă în care a evoluat mai puțin din cauza unei accidentări, Dan Nistor a intrat la pauza meciului cu Universitatea Craiova (2-1). „Decarul” echipei noastre și-a pus imediat amprenta asupra jocului și a provocat autogolul lui Zajkov din minutul 76, care a adus victoria „Șepcilor roșii”.

La finalul meciului, Nistor a vorbit despre importanța victoriei și despre echilibrul din clasament dintre echipele din play-off, se arată pe site-ul oficial al echipei.

”Cred eu că trebuia să conducem la pauză, dar am întâlnit una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. A doua repriză fotbalul ne-a răsplătit, am revenit de la 0-1, am întors scorul și am câștigat cele trei puncte. E foarte important pentru noi, pentru că finala Cupei e între CFR și Hermannstadt și avem avantajul ca locul 4 să poată merge în Conference League. A fost un efort foarte mare, atât pentru noi, cât și pentru ei. Cred că daca ploaia nu ne încurca aveam și mai mulți suporteri în tribună, dar vreau să le mulțumesc acestor minunați fani care au venit și pe ploaie. Le mulțumesc din suflet și sper ca și la meciurile viitoare să fie alături de noi”, a declarat Nistor.

Mijlocașul a remarcat echilibrul din faza play-off-ului.

”Era un meci foarte important pentru noi, deoarece cu această victorie am venit la un punct de ei (de Universitatea Craiova-n.n.) și am trecut peste CFR. Cred că este un play-off disputat, sunt cele mai bune echipe ale campionatului, merită pe deplin toate echipele calificate. Sunt mândru că fac parte din această echipă și cred că am scris o pagină frumoasă din istoria acestui club, dar nu trebuie să ne oprim aici”, a completat jucătorul „Șepcilor roșii”.

Dan Nistor a contribuit decisiv la victoria lui „U” și a spus cum s-a simțit pentru el acest meci.

„A fost greu și foarte greu pentru mine, pentru că știți că revin după o perioadă lungă de inactivitate. Am fost accidentat și mă bucur că am revenit, nu am mai simțit nicio durere și practic de mâine încolo încep să fiu 100%.”

Nu în ultimul rând, Nistor a vorbit și despre runda următoare, care aduce un nou episod din Derby de Cluj.

„E o săptămână încărcată, orașul va clocoti. Sper să ne ridicăm la nivelul acestui meci. Știm ce înseamnă meciul pentru suporterii noștri și sper să le facem o bucurie”, a conchis „decarul” Universității.