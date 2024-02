Dan Nistor șochează după remiza de la Craiova: „M-am bătut în vestiar cu Chipciu, la pauză”

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, 2-2, pe teren propriu, cu “U” Cluj-Napoca, în etapa a 25-a a Superligii.

„M-am bătut în vestiar cu Chipciu, la pauză”, a spus Dan Nidstor după remiza de la Craiova

Echipa gazdă a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Lyes Houri (9) şi Mihai Căpăţînă (45), ambele din penalty.

“U” Cluj a redus din diferență în primele secunde ale reprizei a doua, prin Valentin Gheorghe, unul dintre cei patru jucători trimiși în teren de Ioan Ovidiu Sabău la pauză. Egalarea a restabilit-o din penalty Dan Nistor, în minutul 64.

După fluierul final, Nistor, jucător la Universitatea Craiova între ianuarie 2020 și februarie 2023, a făcut o declarație surprinzătoare.

„La pauză, a fost o mică ceartă în vestiar între mine și Chipciu. Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem. Asta a fost, ne-am bătut în vestiar, apoi am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun”, a spus el, fără să aibă vreo reacție dacă a glumit sau a vorbit serios.

Ulterior, mijlocașul s-a referit și la meciul în sine. „S-a trăit foarte greu. N-am fost la meci în prima repriză, am venit abia în a doua repriză, s-a văzut acest lucru.

Ne bucurăm că am scos acest egal, e un nou început pentru noi. În ultimele 3 săptămâni, ne-am antrenat doar pe sintetic, a fost foarte greu.

Aștept să mai marcheze și alți jucători. Știu că pretențiile sunt mari. Dacă murim eu cu Alex, ce se întâmplă? Moare U Cluj? Antrenorul a avut dreptate când a spus că echipa nu stă într-un jucător. Au venit târziu mai mulți jucători și nu sunt pregătiți”, a mai precizat Nistor.