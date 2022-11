Dan Petrescu a înnebunit la finalul meciului cu Mioveni: ”Să ne lăsați în pace!”

CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, formaţia CS Mioveni, scor 1-0, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii.

Malele a marcat golul CFR-ului în minutul 87.

Meciul a avut parte de mai multe faze de arbitraj controversate.

CFR a avut anulat în minutul 90+4 inclusiv un gol anulat.

La finalul meciului, Dan Petrescu a avut un discurs dur.

”N-am jucat așa de bine azi, trebuie să recunoaștem. E la 33-lea meci, Mioveni are 16, cred. S-a văzut o stare de oboseală, e clar că toți erau cu gândul la zilele libere. Și la 0-0 îi lăsam, eu nu mă supăr la 0-0. Vreau să-i felicit pe cei de la Mioveni, au avut o determinare fantastică, cel mai bun meci al lor. Nu au puncte, dar în play-out se înjumătățesc și-i văd pe cei de la Mioveni să se salveze.

Deac și Camora sunt de 5 ani cu mine, aș fi vrut să-i am în teren, dar cei care au intrat și-au făcut treaba. N-aș vrea să fiu suspendat, dacă aș spune ce gândesc, aș lua vreo doi ani de suspendare. Vă rog eu frumos, lăsați-ne în pace! Am tăcut după Rapid, am fost cuminte, a fost mult prea mult. Nu e nimic pro CFR, mă deranjează, dar nu aș vrea să fiu suspendat.

Nu aș vrea să vorbesc. Cine trebuie să vadă, să vadă. Nu simt nimic, vreau doar să ne lase în pace. Dacă nu jucăm bine, nu înseamnă că nu trebuie să primim ce trebuie să primim. Nu înțeleg de ce avem VAR. Gol valabil, penalty clar, te uiți la VAR! De câte ori am fost suspendat, am pierdut, două meciuri acasă. Cine știe unde eram cu încă 6 puncte!

Am fost foarte supărat pe final de meci pentru deciziile luate. Am avut doar doi atacanți pe bancă. Trebuie să lucrăm la asta în perioada de mercato. Malele a dat un gol important și-l merită pentru efortul de la antrenamente și cât de serios e. Câștigăm toate meciurile, cum să fie bine pentru noi (n.r.- că urmează pauza competițională)?

Nu-mi place pauza, nu sunt de acord, dar trebuie să o accept. Eram într-o formă bună. Vrem locul 1, acolo ne simțim bine, dar dacă se întâmplă ce s-a întâmplat cu Rapid și astăzi, nu avem nicio șansă”, a transmis Dan Petrescu.