Dan Petrescu a intrat în jucătorii CFR-ului! Andrei Burcă: ,,Nu vreau să reproduc ce s-a întâmplat la pauză”

Andrei Burcă, fundaşul celor de CFR Cluj, a reacţionat după meciul încheiat cu o victorie cu Gaz Metan Mediaş, pe teren propriu, scor 2-1.

Golurile partidei din Ardeal au fost reuşite de către Yuri Matias, în minutul 12, respectiv Claudiu Petrila, în minutul 47 şi Ciprian Deac, în minutul 59.

După meciul din Gruia, Andrei Burcă recunoaşte că Dan Petrescu i-a motivat la pauza jocului şi astfel au reuşit să întoarcă scorul partidei.

,,Nu vreau să reproduc ce s-a întâmplat la pauză, important e că a ştiut ce să ne zică pentru că am intrat altfel în repriza a doua. S-a văzut, am marcat la prima acţiune, după aia imediat am încercat să dăm golul victoriei şi am reuşit

Nu a fost o primă repriză reușită, ne-au dat gol, dar la vestiare ne-am mobilizat foarte bine și am reușit să câștigăm acest meci. Aș fi vrut sa avem 33 de puncte din 33 de puncte. Îmi doresc să câștig fiecare meci.”, a declarat Andrei Burcă, la finalul jocului cu Gaz Metan Mediaş.