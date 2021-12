Dan Petrescu, bucuros după succesul cu Farul: ,,Sunt surprins pozitiv de această victorie”

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului cu Farul Constanţa, terminat cu o victorie fără emoţii, scor 2-0.

Golurile întâlnirii de la Ovidiu dintre cele două formaţii au fost reuşite de către Valentin Costache şi Alex Chipciu. Atacantul CFR-ului a punctat în minutul 37, din pasa decisivă a veteranului Mario Camora, în timp ce mjlocaşul Chipciu a punctat în minutul 90, cu un şut din apropierea punctului de 11 metri.

După succesul din deplasare cu Farul Constanţa, Dan Petrescu se declară mulţumit de elevii săi. Acesta susţine că că echipa sa a întâlnit cel mai greu adversar.

,,Meciul ăsta a fost cel mai greu. Am întâlnit cel mai puternic adversar. Au început foarte bine, am avut mare noroc la început, apoi am mai echilibrat. În repriza a doua ne-au dominat total, nu am reușit să ieșim din terenul nostru, portarul a avut trei intervenții extraordinare și am dat gol la singura ocazie.

Dacă vii aici și nu ai noroc, nu ai nicio șansă. Echipa e foarte obosită, dar cu toate astea, am reușit să scoatem un rezultat mare. Ei știu, Manea și Camora, că trebuie să stea pe linia porții dacă iese portarul, e datoria lor. Sunt surprins pozitiv de această victorie, știam ce pregătește Gică.

Nu știu ce o să reușim în următorul meci, sper că 3-4 jucători să se refacă și să joace titulari. Orice jucător român de la CFR poate să fie la națională, așa ar fi normal, suntem echipa campioană. Dacă vorbim de echipa națională (n.r.- în cazul lui Costache), poate uită să joace fotbal. E într-o formă excelentă, dar cred că mai are mult de muncit ca să ajungă la națională.

Foarte mulțumit de Alibec. Dacă juca așa, sigur ar fi fost bun și la națională, a jucat pentru echipă. A avut o atitudine de campion. Aș fi vrut să-l am pe Buș pe bancă pentru că am nevoie de atacanți, dar nu a făcut niciun antrenament cu noi.’‘, a declarat Dan Petrescu, la finalul jocului cu Farul.

În urma acestui rezultat, Farul Constanţa a rămas pe locul 7 în Liga 1, cu 29 de puncte, după 20 de jocuri disputate. De partea cealaltă, CFR Cluj şi-a securizat prima poziţie din clasament, unde a acumulat 54 de puncte din 20 meciuri jucate.