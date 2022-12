Dan Petrescu, de partea lui Luis Suarez: ”Doamne ferește, săracul de el!”

Uruguay a fost eliminată de la Cupa Mondială.

Luis Suarez a fost unul dintre cei mai afectați fotbaliști ai țarii sud-americane după eliminarea de la mondial.

Dan Petrescu a empatizat cu fostul atacant al Barcelonei.

”Doamne ferește, săracul de el! Chiar mi-e milă, pentru că era penalty. Eu am văzut faza. Nu mai înțeleg arbitri, cum și nouă ni s-a întâmplat, la VAR. Dacă e o fază de VAR, du-te uită-te atent, studiază, vezi. A fost o fază în minutul 90. El nu s-a dus să se uite. Vedea că a fost fault și gata. Cei de la Ghana sigur n-ar fi protestat. A fost clar fault.

Când un arbitru nu-ți dă ce-i alt tău chiar că te superi. Cum am pățit-o noi cu Mioveni și cu Rapid. Lucruri clare la VAR. De ce nu s-au dus să le vadă și să le stabilească acolo? Chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Am fost primul care am vrut VAR și nu știu dacă ne-a ajutat cu ceva. Mai mult ne-a încurcat pe noi, pe CFR”, a spus Dan Petrescu.