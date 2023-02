Dan Petrescu, ieșire nervoasă înainte de CFR Cluj – Lazio: „Immobile valorează 150 de milioane de euro! Ne-a sărit toată țara în cap!”

Dan Petrescu a avut o ieșire nervoasă înainte de CFR Cluj – Lazio, manșa retur a play-off-ului Conference League. Antrenorul campioanei României a avut un discurs dur după victoria cu FC Argeș, 3-1, în etapa a 26-a din Liga 1.

„Am văzut că Immobille i-a dat două goluri lui Salernitana, care are buget de 150 de milioane de euro. Când a dat un gol cu CFR Cluj, care are buget de 10 milioane de euro, a sărit toată țara. Immobile valorează 150 de milioane de euro! Milinkovic-Savic valorează 100 de milioane de euro. Când joacă Immobile la ei, e posibil orice. Când am făcut două egaluri cu Sevilla, toți erau supărați, și ei au câștigat Europa League. Immobile sigur va juca și cu noi!”, a spus Dan Petrescu, conform digisport.ro.

Referitor la meciul cu FC Argeș, Dan Petrescu a spus că și-ar fi dorit să nu trăiască cu emoții în repriza a doua, când oaspeții au fost aproape de egalare.

„Prima repriză foarte bună, trebuia să fie 3-0, 4-0. Am dat patru goluri azi, trei în poarta lor și unul în poarta noastră. Nu am ce să le reproșez băieților. Ei au forțat cu doi atacanți masivi. A fost o victorie meritată, dar trebuia să fie mai lejeră„, a mai spus Dan Petrescu.