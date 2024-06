Dan Petrescu, impresionat de transferul lui Ștefănescu la FCSB: „Dacă își permite să cheltuie atâția bani, ei vor fi favoriți și anul viitor!”

FCSB l-a prezentat oficial pe Marius Ștefănescu, adus de la Sepsi OSK. Bucureștenii au realizat astfel un transfer sonor, pentru Liga 1.

Dan Petrescu a reacționat după ce a aflat de mutarea făcută de către campioana României. Antrenorul celor de la CFR Cluj a lăudat acest transfer.

„Dacă își permite să cheltuie atâția bani, ei vor fi favoriți și anul viitor!”

„Suntem conștienți că FCSB are un lot bun, am văzut că au cheltuit foarte mulți bani. Noi nu ne permitem. CFR nu poate să cumpere un jucător cu 1,3 milioane, n-a făcut-o niciodată sub comanda mea.

Dacă FCSB își permite să cheltuie atâția bani, ei vor fi favoriți și anul viitor. Sunt campionii care au câștigat cu 5 etape înainte titlul, s-au întărit, deci au dreptul să zică ce vor. Clar, tot ei vor fi favoriți.

Cum să ne batem noi cu FCSB pentru Ștefănescu la banii ăștia? Noi încercăm să luăm jucători mai ieftini și, dacă e posibil, liberi de contract”, a reacționat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.