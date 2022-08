Dan Petrescu, îngrijorat după meciul egalul cu Maribor: ”Am pierdut încă un jucător important!”

CFR Cluj a remizat cu Maribor, scor 0-0, în play-off-ul pentru Conference League. La finalul meciului, Dan Petrescu a oferit mai multe declarații. El susține că în urma acestui rezultat, a mai pierdut un jucător.

”Am jucat patru meciuri în deplasare în Europa și le-am încheiat pe toate la egalitate. Cred că a fost un rezultat corect astăzi. Cred că Maribor s-a apărat bine astăzi, au jucat agresiv, iar noi ne-am pierdut principalul atacant, accidentat, acum o săptămână. Nu e ușor să marchezi atunci când pierzi principalul vârf.

Vom vedea dacă va fi diferit meciul retur. Problema este că avem prea multe meciuri. Echipa mea a jucat 13 meciuri în 40 de zile, cred. Este incredibil! Avem cele mai multe meciuri până acum din lume. E foarte greu pentru noi. Acum călătorim pentru un meci în deplasare în România. Apoi ne întoarcem la Cluj, jucăm cu Maribor.

În primul rând, trebuie să văd dacă am jucătorii valizi, pentru că acum am pierdut încă un jucător important. Am vândut un jucător important, iar alt jucător important s-a accidentat. Jucătorii importanți sunt greu de înlocuit. Boateng a fost cel mai bun jucător al nostru în sezonul trecut, iar acum s-a accidentat.

Nu i-am urmărit live până acum pe cei de la Maribor, așa că nu știu ce a adus noul antrenor. Dar atunci când schimbi antrenorul, e normal ca echipa să lupte diferit în primele meciuri”, a spus Dan Petrescu.