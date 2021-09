Dan Petrescu, ironizat după eşecul cu Botoşani: ,,Nu îl știți? ‘Totul e greu, imposibil’?”

Dan Petrescu nu a avut parte de cel mai fericit debut la CFR Cluj. Echipa sa a pierdut meciul cu FC Botoşani, din etapa a 8-a, scor 0-1.

După acest joc, antrenorul ardelenilor a declarat că echipa sa a fost privată de două lovituri de la 11 metri, iar glul moldovenilor a venit după o greşeală a lui Bălgrădean.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a reacţionat după meciul de sâmbătă seara. Acesta l-a ironizat pe ,,Bursuc” şi a declarat că tot ce a spus tehnicianul este ceva derizoriu.

,,Trebuia să vină o înfrângere și pentru ei, nu e o mare tragedie la Cluj, dar e o bucurie pentru noi pentru că am și jucat fotbal și practic, nu că am meritat să câștigă, dar nu a fost un meci prin care portarul meu să fie cel mai bun de pe teren sau să aibă noroc fantastic sau un arbitru care să ne avantajeze. Cu fotbalul din România, așa cum este el, bun sau prost, am câștigat și pentru asta chiar merită tot respectul meu Marius și fotbaliștii noștri.

Nu îl știți pe Dan Petrescu ‘totul e greu, imposibil’? A luat bătaie aseară clar. Arbitrul..înțeleg că aveam noi un galben sau un roșu dat lui Culio, care l-a lovit pe Ongenda. Ce spune Dan Petrescu, sunt lucruri care ne aruncă în derizoriu, e un om foarte serios, un antrenor excepțional, un fost fotbalist formidabil de bun, un foarte bun antrenor, dar nu îl iau în seamă când spune gogomăniile astea, cu 11 metri, 7, 5, 10, să fim serioși.

A fost un meci frumos, i-am bătut, la revedere! Suntem egala Rapidului, bucurie mai mare de atât nu poate să fie, să fii pe locul 2-3 în clasamentul României după 8 etape e cel mai frumos lucru. Jos pălăria fotbalului nostru din Botoșani.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Pro X.

