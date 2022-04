Dan Petrescu își pune la punct un fost elev care l-a criticat: „Sunt mulţi cu care am lucrat şi cărora le-am făcut bine”

Portarul lituanian Giedrius Arlauskis, care și-a reziliat contractul cu CFR Cluj în octombrie 2021, l-a criticat pe Dan Petrescu din cauza declarațiilor date după amicalul cu Dinamo Kiev. Tehnicianul i-a răspuns la conferința de presă dinaintea meciului cu FC Voluntari.

Răspunsul lui Dan Petrescu pentru Giedrius Arlauskis: „Sunt mulți căroira le-am făcut bine”

Dan Petrescu a criticat arbitrajul după meciul amical CFR Cluj – Dinamo Kiev 0-0, spunând că echipa lui trebuia să primească 203 lovituri de la 11 metri. „Cam bate câmpii Dan Petrescu în ultima perioadă, cu arbitrii, dacă și la meci caritabil zice de arbitru… E prea mult! Trebuie să știi limitele.

M-a pus într-o situație proastă, aveam planuri să joc în continuare, dar am ajuns în situația asta din cauza lor. Niciodată să nu spui niciodată, rămâne de văzut”, a spus Arlauskis.

Iar replica tehnicianului a venit la conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Voluntari. „Nu am ştiut ce a spus, am aflat înainte de conferinţă. Lui Arlauskis îi doresc tot binele din lume. Nu am ce să zic. Dacă el a spus asta, e opinia lui şi o respect.

Fiecare e liber să spună ce vrea. Dacă Arlauskis vrea banii, e problema mea? E problema clubului. Sunt mulţi cu care am lucrat şi cărora le-am făcut bine. Acum mă critică de dimineaţa până seara.

Eu nu am criticat pe nimeni, doar de arbitrii mă iau. Nu m-am luat de nimeni niciodată. Am fost atacat de mulţi oameni cu care am lucrat şi pe care i-am ajutat. Le-am dat salarii, le-am dat să mănânce, iar ei m-au criticat. Ăsta e felul lor de a fi.

Toată lumea mă critică. Accept asta, dar nu uitaţi performanţele mele ca jucător şi ca antrenor. Cei care mă critică nu au asemenea performanţe. Eu îmi fac treaba şi merg înainte. Eu critic doar arbitrii şi îmi apăr clubul.

Ce să fac? Să intru în polemică? Nu ar fi bine, pentru că mi-aş pierde concentrarea”, a spus Dan Petrescu.