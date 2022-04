Dan Petrescu își pune la respect elevii: „Mereu, mereu, mereu greșim în ultimul minut!”

CFR Cluj a câștigat, cu scorul 1-0, în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1, în deplasare, pe terenul celor de la FC Voluntari. Boateng a spălat fața campioanei și marcat unicul gol al întâlnirii. Antrenorul ardelenilor a recunoscut că a avut emoții mari pe bancă, în special la ultima fază a meciului.

,,Am fost egalați de 4 ori în ultimul minut sau am pierdut și azi era să se repete istoria. Faza din ultimul minut a fost incredibilă. Parcă am revăzut celelalte meiuri. Nu avem voie la nivelul ăsta să facem asemenea greșeli.

Voluntari n-a mai avut altă ocazie. Dacă luam gol, eram foarte triști. A fost un gol meritat, la cum a jucat el (n.r. – Nana Boateng) în acest sezon. Victoria e meritată, am avut mai multe ocazii. Dar nu putem să facem asemenea greșeli mereu, mereu, mereu în ultimul minut. Noroc că portarul a fost inspirat și a apărat.

Vă dați seama ce am trăit pe bancă, ar fi fost incredibil. Sper să se întoarcă și să dăm și noi gol la ultima fază. Până la urmă tot o fază fixă ne-a salvat. Moralul nu era bun după ultimele meciuri. Trebuie să pregătim următoarele partide, pentru că toate sunt foarte foarte grele.

La pauză, le-am zis că cel mai important e să fie echilibrați. Să uite de penalty-ul ratat. Să fie puțin mai liniștiți, erau prea agitați.Acum trebuie să ne gândim serios la meciul cu Farul, mereu am avut meciuri grele cu ei”, a spus Dan Petrescu la finalul partidei.