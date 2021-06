Dan Petrescu, mărturisiri incredibile de la fosta sa echipă: „M-am pus în genunchi în fața patronului!”

Liber de angajament după despărțirea de turcii de la Kayserispor, Dan Petrescu (53 de ani) este în căutarea unui nou proiect în momentul de față!

Fostul antrenor al CFR-ului din ultimele sezoane a plecat de la Kayserispor după doar câteva etape petrecute în Superliga Turciei. Dan Petrescu și-a întrerupt colaborarea cu formația din țara semilunei și a decis să ia o pauză până la sfârșitul acestui sezon competițional din cauza unor probleme personale. Acum, „Bursucul” este gata să revină în antrenorat și a dezvăluit că este deschis oricărei propuneri de a se întoarce pe banca tehnică.

În ciuda faptului că este recunoscut drept un tehnician extrem de dur, Petrescu a avut și momentele sale de slăbiciune. Fostul mare internațional a povestit un episod memorabil din perioada în care o pregătea pe Kuban Krasnodar. Acesta a mărturisit cum l-a implorat pe patronul rușilor să îl transfere pe Lacina Traore, fostul jucător al CFR-ului. Ulterior, antrenorul român a reprodus și ce propuneri incredibile a primit din partea finanțatorului de origine armeană al celor de la Kuban.

„Voi credeți că jucătorii care au fost aduși la CFR au fost aduși așa ușor? Nu! Eu când m-am dus în Rusia, m-am dus la patron, din Armenia era. Și mi-a zis că ei plătesc maximum un milion pe jucători. Eram la Kuban Krasnodar. M-am pus în genunchi.

În genunchi! Le-am zis: «Luați-l pe Traore!». Era 4 milioane! «N-o să regretați niciodată!». Atunci n-a vrut patronul. A doua zi m-a sunat că-l cumpără. Peste un an l-au vândut cu 25 de milioane! Și-a venit patronul la mine. «Dan, hai să facem un contract și să îți dau zece la sută din toți jucătorii care se vând».

Și i-am zis: «Domnu’ patron, eu sunt antrenor! Mie îmi dați contract, prime. Nu mă interesează ce vindeți. Puteți să vindeți de o sută de milioane, pe mine nu mă interesează zece la sută. Pe urmă nu m-aș mai putea gândi la antrenorat. M-aș gândi la afaceri, cum să vând jucător». A rămas șocat!

Plimbarea asta fusese cu avionul. M-a luat să mă plimbe cu avionul, să-mi povestească asta. A zis că-mi dă 25 de ani contract și că vrea să avem sicriele unul lângă altul. Pe cuvânt! Am rămas șocat! I-am zis: «Eu semnez cât vreți, dacă sunteți fericit cu mine». Anul viitor mi-a dat un contract nou, am avut un derby pe care nu l-am câștigat și m-a dat afară. Am rămas șocat… Nu a motivat nimic. Nu m-am întâlnit cu el niciodată”, a spus Dan Petrescu, potrivit GSP.