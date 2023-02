Dan Petrescu, nervos după victoria categorică cu Petrolul: „Păcat că nu am primit penalty!”

CFR Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte de la Ploiești după ce i-a învins pe cei de la Petrolul cu scorul de 5-2.

Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a reacționat la finalul partidei. Iată ce a spus „Bursucul”.

„Păcat că nu am primit penalty!”

„Mă bucur că am marcat cinci goluri, puteam să mai marcăm, am avut multe ocazii. Adversarul a fost foarte bine organizat în prima repriză. Au fost agresivi, au creat probleme. Păcat că nu am primit penalty la 1-0. E a doua oară când CFR primește penalty la VAR, dar arbitrul nu îl dă. Nu am mai văzut așa ceva. A fost incredibil. Eu nu mai înțeleg nimic. Bine că nu a influențat scorul. Dacă influența scorul, nu era bine deloc.

Dacă luăm două goluri, nu luăm campionatul. Ei sunt fericiți, dar pe termen lung, ne curățăm dacă luăm două goluri. Eram visători cu toții pe teren. Nu sunt mulțumit că ne-am relaxat. Felicitări pentru golurile marcate, dar campionatele le câștigă apărarea.

Suntem bine, dar nu am cum să mă liniștesc. În două zile am meci. Nu îmi place cum a fost făcută programarea. Ei au șapte zile, noi avem două zile. Nu înțeleg”, a spus Dan Petrescu, după victoria cu Petrolul Ploiești.