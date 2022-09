Dan Petrescu nu a fost mulțumit de Denis Alibec la Cluj, dar acum îl laudă: ”E cel mai bun din România!”

Alibec a trecut și prin curtea CFR-ului, dar nu a reușit să confirme. Acum, atacantul se află în formă mare la Farul Constanța. Dan Petrescu susține că dacă atacantul este bine fizic, poate fi cel mai bun din România.

”E cel mai bun din România!”

”Nu este un miracol, Hagi l-a pus bine la punct fizic. Eu l-am antrenat într-un meci la Kayserispor, mi-a dat goluri și a fost cel mai bun de pe teren.

Apoi s-a accidentat. La CFR am venit și era mereu accidentat. Când era accidentat dădea din mâini. Acum e bine fizic, când e bine fizic, Alibec e cel mai bun din România.

Eu nu am nimic cu băiatul, el nu are nimic cu mine. Suntem okay, el este cel mai bun atacant din România în momentul de față. Foarte bine că e convocat, sigur o să ajute echipa națională forma lui!”, a spus Dan Petrescu, la ultima conferință de presă a CFR