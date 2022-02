„Bursucul” a luat foc după ce fotbaliștii săi nu au nicio victorie în cele trei meciuri jucate în 2022.

De fiecare dată, ardelenii au fost egalați în confruntările cu FCSB, FC Botoșani și U Craiova, de două ori în minutele de prelungire. Dar tehnicianul de 54 de ani nu și-a acuzat jucătorii ci a îndreptat tirul înspre LPF și deținătorii drepturilor tv din cauza programării următorului joc al echipei sale.

„Dacă este al treilea meci în care suntem egalați pe final vă dați seama starea mea și a jucătorilor. Înaintea acestor meciuri nu aveam niciun egal și acum am făcut trei. Craiova a jucat bine meritau egalul, dar nu aveam voie să luăm roșu, gol. Prea multe greșeli pe care le plătim. Era o stare de oboseală, am simțit, au fost jucători care nu s-au antrenat, Camora și Bordeianu, nu am mai făcut pressing nu am mai stat sus, au avut ocazii pentru că au multă calitate.

La ora asta nu am ce să reproșez sunt prea la cald, sunt supărat. Eu plec acum pentru că peste două zile jucăm, mulțumim celor care nu ne mai vor pe primul loc. Cum poți să pui marți meciul când terminăm meciul duminică, sunt foarte trist este al treilea meci la rând”, a declarat Dan Petrescu, la finalul întâlnirii de pe Ion Oblemenco.

CFR o va întâlni în runda următoare pe UTA.

„Preferam să câștigăm două meciuri și să pierdem unul, doar că nu am pierdut, este un aspect pozitiv. Poate au fost multe minute de prelungire, am avut și penalty la Debeljuh, dar când luăm gol în minutul 95 nu mai contează. Pentru meciul următor Camora și Bălgrădean sunt suspendați, sunt foarte multe accidentări să vedem ce 11 găsim.

Sunt jucători care au rămas acasă nu știu dacă îi refacem până marți, e greu că UTA a câștigat. Noi am jucat bine, dar nu am făcut puncte din păcate nu am câștigat. Craiova la ce antrenor are și ce lot ar trebui să aibă mai multe pretenții. Indiferent ce se întâmplă cu banii nu ar trebui să afecteze jucătorii pentru că toți vom primii banii 100 % nu este o scuză”, a încheiat antrenorul formației din Gruia.