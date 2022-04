Dan Petrescu nu se oprește din observații la adresa lui Istvan Kovacs: ,,Am zis că a fost o greșeală a lui”

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul Manchester City – Real Madrid, programat marţi 26 aprilie, de la 22:00, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

CFR Cluj a câștigat, cu scorul 1-0, în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1, în deplasare, pe terenul celor de la FC Voluntari. Boateng a spălat fața campioanei și marcat unicul gol al întâlnirii.

Dan Petrescu a fost întrebat și despre delegarea lui Istvan Kovacs la semifinala de Champions League dintre Manchester City – Real Madrid.

,,Nu l-am contestat (n.r. – după CFR Cluj – FCSB 0-1), am zis că a fost o greșeală a lui, în opinia mea. Poate am greșit eu, dacă am spus eu nu înseamnă că am dreptate. Domnul Kovacs a decis să dea roșu, iar eu nu am fost de acord.

Sigur va arbitra la Mondiale. Acum arbitrează o semifinală de Champions League, dar nu l-am contestat. Am spus doar că a dat prea ușor un cartonaș roșu”, a spus Dan Petrescu, pentru digisport.ro.