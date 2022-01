Dan Petrescu pierde un fotbalist important! Jucătorul și-a anunțat în lacrimi retragerea din activitate

Campioana României nu va mai putea conta din vară pe serviciile mijlocașului Ovidiu Hoban, care a decis să își agațe ghetele în cui la finalul acestui sezon!

Ajuns la 39 de ani, Hoban a dezvăluit că a hotărât să se retragă din activitate în vara acestui an. Veteranul din vestiarul „feroviarilor” a făcut anunțul cu lacrimi în ochi, însă a dezvăluit că își dorește să rămână în fenomen. Acesta are în plan să urmeze fie o carieră în antrenorat sau fie pe partea managerială, însă o decizie finală în acest sens o va lua în viitorul apropiat.

„Îmi dau lacrimile acum, sincer… pentru că am decis… din vară nu mai joc fotbal. Mi-e greu tare, zău… Dar vreau să fiu mai mult timp lângă familia mea, am lipsit mult… Anunț în premieră acum! Mai am contract până în vară cu CFR Cluj iar în aceste luni până la final mă voi consulta cu familia și voi alege fie drumul antrenoratului, fie cel al managementului fotbalistic. Îmi plac amândouă și pe oricare drum voi merge, o voi lua de la început, treptat.

Dacă voi antrena, voi începe cu o grupă de copii și juniori. E și firesc, dar îmi oferă și mai mult timp liber, o vreme, pentru familie. Altfel, viața de antrenor la seniori e la fel de complicată în raport cu familia precum și cea de jucător! Uite că tot ce am muncit în fotbal mă răsplătește încă o dată și am deja o ușă deschisă și la în Israel, unde am jucat, la Hapoel Be’er Sheva, și la CFR Cluj! Cei din Israel de mult timp îmi spun să revin acolo. Iar la CFR am toată susținerea, indiferent de opțiune.”, a spus Hoban, potrivit Playsport.