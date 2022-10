Dan Petrescu, reacție fabuloasă după eșecul cu Rapid: „A fost Popa 2 – CFR 1! De ce să mai fac scandal!”

CFR Cluj a plecat fără puncte din deplasarea cu Rapid. Campioana României a pierdut (1-2), încasând ambele goluri din lovituri de pedeapsă.

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus „Bursucul”.

„Aici a fost ca pe vremea lui Scorniceşti!”

„Eu zic că în primele 30 de minute am controlat jocul, a venit faza primului penalty, întîi împinge Lukassen, după aceea vine faultul portarului. Am căzut până la pauză putea fi 2-0. Am revenit şi am marcat.

A venit şi penalty-ul al doilea. Nu înţeleg de ce nu s-a dus să vadă la VAR, se termina acolo polemica. Vedea că nu a fost penalty. Aici a fost ca pe vremea lui Scorniceşti. Nu vreau să îi iau din merite lui Mutu. Dacă câştigau fără ajutorul abritrului era mai bine.

A fost Popa 2 – CFR 1. Puteţi pune titlul. De ce să mai fac scandal. Am stat pe bancă, nu am protestat. Aici, la Rapid, trebuie să joci fotbal. Nu cred că e vina lui neapărat. Dacă cei de la VAR l-ar fi chemat… Nu ar trebui să vorbim numai de arbitraj că nu e corect.

Îi înţeleg frustrarea lui Burcă, de-abia venea după o accidentare. L-am pierdut pe Yuri. Cei de la Ballkani şi-au amânat meciul. Băieţii au dat totul azi. Îmi pare rău că nu am încercat să amânăm meciul”, a declarat Dan Petrescu, pentru digisport.ro.