Dan Petrescu și-a schimbat discursul cu 180 de grade: „Asta a fost să fie, e trecut”

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a acuzat arbitrajul lui Istvan Kovacs la finalul meciului pierdut cu FCSB de pe teren propriu, spunând că centralul a influențat rezultatul partidei, după ce l-a eliminat direct pe Susic, în finalul primei reprize.

„Când pierdem, pierdem toți”, a spus Dan Petrescu înaintea meciului cu FC Voluntari

Între timp, tehnicianul și-a schimbat punctul de vedere. CFR Cluj întâlnește FC Voluntari în etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1. Meciul are loc duminică, de la ora 19:00.

„Dacă pierzi un meci, un derby, cum a fost cel cu FCSB, jucătorii au fost afectați la început de săptămână, dar zilele astea i-am văzut foarte bine la antrenament și toată lumea e montată pentru meciul următor.

Eu mereu sunt supărat pe mine când pierd, ăsta e primul lucru. După aia, pe toată lumea. Dar în primul rând pe mine pentru că eu sunt cel care conduce acest club și e normal să fiu supărat pe mine.

Pe jucători nu am fost supărat, știți că am vorbit și după meci. Am zis că nu e vina lor. Toți au dat ce au avut mai bun. Meritam să jucăm 11 contra 11 tot meciul și vedeam care era rezultatul.

Dar nu vreau să dau nici vina pe arbitri că am pierdut meciul. Când pierdem, pierdem toți. Asta a fost să fie, e trecut. Trebuie să ne gândim la viitor, iar viitorul apropiat e meciul cu Voluntari, echipă care a bătut acasă pe Farul, Craiova, Argeș și a făcut egal acasă cu FCSB.

E în finala Cupei aproape, e în play-off și să nu cumva să îi subestimăm și să ne gândim la nu știu ce meci”, a declarat el la conferința de presă de dinaintea jocului cu FC Voluntari.