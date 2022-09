Dan Petrescu strânge din dinți înainte de Conference League! De ce este îngrijorat antrenorul lui CFR Cluj

Campioana României la fotbal, CFR Cluj, debutează joi în Grupa G din Conference League, în deplasare, cu FC Ballkani, campioana din Kosovo.

„Manea e accidentat, sunt niște probleme și la Petrila”, este nemulțumit Dan Petrescu

Va fi al nouălea meci european pentru elevii lui Dan Petrescu într-un interval de 63 de zile, la care se adaugă alte șapte în Superligă.

„Orice echipă care intră pe teren vrea să câștige. Nu cred că există în grupele europene vreo echipă care să nu vrea să câștige.

Nu poți să ajungi aici dacă nu ai valoare. În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată.

Fanii, entuziasmul, felul în care joacă mă fac să cred că va fi un meci foarte greu. Am urmărit mai multe meciuri, mi-a plăcut ce am văzut. Adversarul va da tot ce are mai bun, șansele sunt 50-50”, a declarat Dan Petrescu înaintea meciului cu FC Ballkani.

Tehnicianul s-a referit și la jucătorii indisponibili. „Manea e accidentat, sunt niște probleme și la Petrila. Noile achiziții încă nu știu dacă sunt pregătite pentru meciuri de asemenea importanță, trebuie să așteptăm puțin”, a punctat el.