Dănciulescu, la pământ după rezultatele lui Dinamo: „Aceste umilințe sunt mai rușinoase decât acel 4-5 cu Foresta!”

Fostul mare jucător al grupării din Ștefan cel Mare s-a arătat extrem de afectat după ultimele rezultate rușinoase înregistrate de echipa sa de suflet!

Ionel Dănciulescu a vorbit despre situația din acest moment de la Dinamo și consideră că înfrângerile istorice împotriva celor de la FCSB și CSU Craiova reprezintă adevărate pete de imagine pentru istoria clubului din „Groapă”. „Danciu” consideră că unii jucători nu pot face față la nivelul Ligii 1 și consideră că nici varianta Sorin Colceag nu este una potrivită în momentul de față.

„A fost o seară neagră! Au mai fost înfrângeri dure, eu am trăit acel 1-6 de la Astra. A fost o pată neagră pentru Dinamo și o seară de coșmar pentru mine. Ca jucător, eu am trăit acel eșec cu Unirea Urziceni, după care am pierdut campionatul. În acel final de sezon am pierdut categoric și la Pitești, scor 2-5. Aceste umilințe pe care Dinamo le-a suferit, cu FCSB și Universitatea Craiova, au fost mai rușinoase decât acel 4-5 cu Foresta.

Cu părere de rău, se vede impactul cu Liga 1 pentru unii dintre jucători. Mulți au mai jucat până acum doar la Liga 3. Mulți tineri de la Dinamo se află de mai mult timp lângă echipă, dar au regresat. Aceasta este realitatea, nu-mi place să fiu dur cu jucătorii, dar așa văd lucrurile. La Dinamo este nevoie de un bun psiholog acum, meciul de aseară s-a terminat la eliminarea lui Giafer.

Colceag este un antrenor bun, dar nu-l văd potrivit pentru a salva Dinamo acum. Este nevoie de cineva care cunoaște clubul. Acești tineri de la Dinamo nu pot crește dacă merg din înfrângere în înfrângere, au nevoie și de lucruri pozitive. Jucătorii ar trebui să facă și ei mult mai mult pentru Dinamo, să nu piardă cu 6-0 cu FCSB!”, a spus Ionel Dănciulescu, potrivit Digi Sport.