Daniel Bîrligea, după un sezon foarte bun la CFR Cluj: „Vreau să fiu la Euro, aștept convocarea!”

CFR Cluj a încheiat actualul sezon pe locul 2, în ciuda unui parcurs presărat cu momente mai puțin plăcute.

Daniel Bîrligea a vorbit după victoria de acasă cu 5-1 în fața Farului. Tânărul atacant consideră că este într-o formă de zile mari și așteaptă ca Edi Iordănescu să îl ia la EURO 2024.

„Vreau să fiu la Euro, aștept convocarea!”

„Mă simt foarte fericit pentru victorie, am avut emoții foarte mari, trebuia să ne revanșăm pentru eșecul din meciul tur, ne interesa doar să câștigăm meciul pentru a ajunge pe locul 2, revanșa e un pas în plus.

Prima repriză cu Farul a fost una dintre cele mai bune reprize, cu siguranță am scăzut ritmul în partea a doua, am încercat să nu luăm gol, dar nu e o problemă, mă bucur pentru faptul că am câștigat.

Am avut un sezon foarte mixt, cu mulți antrenori, probleme, de asta ne bucurăm mai mult decât în mod normal, acest loc 2 e ca un loc 1 pentru noi, am avut multe probleme. Am reușit să ajungem acolo unde ne e locul, ne-am unit și am dat totul pe teren.

Mă simt bine, vreau să fiu la Euro, aștept convocarea, voi da totul pentru naționala României, vom vedea când și dacă va veni convocarea, așteptăm. Sunt fericit pe jumătate, am ajuns la o cifră destul de bună din punct de vedere al golurilor marcate, putea să fie și mai bună, sunt puțin supărat, dar vom munci pentru asta”, a afirmat Daniel Bîrligea, pentru Orange Sport.