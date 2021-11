Daniel Niculae nu uită și nu iartă! Acuzații dure: „A fost instalator. Bine că l-au dat afară!”

Daniel Niculae a ajuns președinte la Rapid în primăvara acestui an. De atunci, giuleștenii au promovat în Liga 1 și se luptă la un loc pentru play-off.

Acum, oficialul din Giulești a lansat atacuri grave la adresa lui Ovidiu Burcă, unul dintre oamenii din cadrul clubului căruia i-a cerut să plece atunci când a ajuns el.

La începutul toamnei, Burcă, cel care a ocupat mai multe funcții la Rapid, de la jucător și până la președinte, a declarat că el l-a adus pe Daniel Niculae la clubul ”vișiniu”, acuzându-l de faptul că ar fi fugit de la Rapid când era greu. Astfel, actualul președinte al giuleștenilor i-a răspuns fostului fundaș.

”Pe mine m-a dus tata la Rapid. Când eu am intrat pe poarta Rapidului, domnul de care ai spus nu cred că apucase să iasă din localitatea în care s-a născut (n.r- Slatina). Nu știa unde e Rapid, nu știa unde e București.

Lucrurile au fost foarte clare de la început. Nu ne-am înțeles și ne-am strâns mâna… Nu aveam aceeași gândire, nu avem același plan. Atât timp cât au apărut cuvinte, am ales să plec. Nu vreau să-mi aduc aminte de personajele care au trecut pe la clubul acesta și au fost instalatori! Eu nu am plecat niciodată, nu am fugit, cum spune el. Am spus atunci că plec și că mă întorc când vor pleca anumite persoane din conducerea clubului. Lucru care s-a întâmplat.

Eu am pus condiția ca Burcă să fie dat afară. Acest lucru s-a întâmplat, iar alegerea a fost foarte bună. Am reușit să promovăm”, a declarat Daniel Niculae, conform gsp.ro.