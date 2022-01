Daniel Onoriu, internat în continuare în stare gravă la ATI: ,,Leucocitele şi-au dublat numărul”

Daniel Onoriu, unul dintre cei mai cunoscuţi piloţi de raliuri din România, se află în continuare internat la ATI, după ce au apărut mai multe complicaţii în urma operaţiei efectuate la stomac, în Turcia.

După ce a ajuns la începutul lunii decembrie de urgenţă la spital, unde a suferit o nouă intervenţie chirurgicală, familia pilotului de raliuri a dezvăluit acum care mai este starea de sănătate a lui Daniel Onoriu, de fapt.

,,Daniel este în continuare în stare critică, iar veştile pe care le-am primit astăzi nu sunt deloc îmbucurătoare. Rugăciune multă (asta se poate face- n.r.), atât pot să spun. Ziua schimbă rezultatul: dacă ieri erau veştile pun pic mai îmbucurătoare, în sensul că organismul lui începuse să dea rezultat în urma antibioticelor administrate, astăzi leucocitele şi-au dublat numărul.

De când a fost operat în Turcia, s-a atins o venă la pancreas, venă care a sângerat, a ajuns în ţară şi după cinci zile a mers la spital, unde medicii de aici au intervenit peste operaţia celor din Turcia şi de atunci Daniel este internat la Terapie intensivă, în comă indusă.”, a declarat Rebeca Onoriu, verişoara lui Daniel Onoriu, pentru Antena 3.

În urmă cu câteva zile, aceeaşi Rebeca declara despre Daniel Onoriu că este un pacient foarte slăbit, iar medicii se luptă să îl ţină în viaţă.

,,Daniel este în continuare la secția de Terapie Intensivă. Este un pacient sensibil, fragil, slăbit! Medicii se lupta sa îl țină in viață și tratamentele să dea rezultat și cu ajutorul lui Dumnezeu sa se facă bine! In 35 de zile nu am putut spune măcar o zi ca este bine.

A făcut intervenția aia care nu părea atât de complicată, laparoscop, însă medicii de acolo i-au atins o venă la pancreas, venă care a sângerat încă din momentul operației și, când a avut episodul acela pe 1 decembrie când a vărsat sânge, o cantitate de doi litri. Medicii l-au pus la un Computer Tomograf și imediat au intervenit peste operația celor din Turcia.

În momentul în care l-au deschis, alți doi litri de sânge erau în stomac și în tot corpul. În momentul în care el s-a întors și medicii l-au deschis pentru operație, au observat că trei capse s-au desprins, nu e vorba doar de una. S-a și format un abces plin de puroi, în spatele pancreasului, care nu reacționează. Sunt 35 de zile cu antibiotice puternice și nu reacționează, în sensul că nu a dat înapoi abcesul. Acesta are în jur de 3-4 centimetri și nu a scăzut nici până în ziua de astăzi.

Am fost la Daniel, l-am văzut și am stat cu el 10 minute. A fost pentru prima dată când am vorbit și el nu mi-a răspuns. La un moment, m-am rugat și am plâns, iar tensiunea lui a crescut și am auzit un piuit la aparat. M-am speriat. M-am uitat la asistentă și ea mi-a zis ca ma simte! Mă bucur că am avut un semn din partea lui.”, a mai precizat Rebeca Onoriu, la TV, citată de wowbiz.ro.