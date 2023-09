Daniel Oprița a luat la țintă arbitrii după eșecul din Cupa României: „Poate iau galben iar, că n-am ieșit din stadion”

Divizionara secundă CSA Steaua a început a fost învinsă de “U” Cluj-Napoca, pe teren propriu, cu 1-3, în Grupa B din Cupa României.

„Poate iau galben iar, că n-am ieșit din stadion”, s-a revoltat Daniel Oprița după 1-3 cu “U” Cluj-Napoca în Cupa României

Oaspeții au marcat prin Alexandru Chipciu (26) și Filip Ilie (34, 54), în timp ce gazdele au punctat prin Alexandru Boiciuc (65). Acesta din urmă a jucat pentru “U” Cluj-Napoca în sezonul 2021-2022, reușind promovarea în Superligă, și a mai evoluat la formația din Ardeal încă 8 partide.

La finalul partidei, antrenorul formației bucureștene, nu a avut milă de brigada de arbitri. „Îmi puneam speranțe că putem obține un rezultat pozitiv. Nu am început meciul rău. Am avut situații să revenim. Nu știu dacă a fost penalty, dar așa e, dacă jumătate sau puțin pentru noi, nu dă. Dacă e la limită, nu dă. M-am liniștit, am fost suspendat.

Și dacă văd că e penalty clar, nu mai zic nimic, că nici nu mai stau de vorbă, îți dau galben imediat. Poate iau galben iar, că n-am ieșit din stadion. Poți să te pui? Cartonașul e ca și cum ar avea pistolul la el, ‘Taci sau te împuști’. Secundul este prin tribună de vreo două meciuri. Asta este.

Dacă dădea penalty, era 2-1, nu se știe. Era și înainte de pauză, era altă situație. ‘U’ Cluj e o echipă bună de Liga 1, care îmi place. E greu. Nu pot să spun că băieții nu și-au dorit, au alergat, au încercat”, a spus el.

Daniel Oprița atrage atenția că CSA Steaua are 4 meciuri în 11 zile

Tehnicianul, revenit pe banjca tehnică după o suspendare de o etapă, s-a referit și la situația pe care o traversează CSA Steaua. „Nu e ușor pentru noi, avem patru meciuri în 11 zile, nici ăia din Anglia nu joacă așa.

Eu am 17 jucători, trebuie să joc cu aceiași. Nu ne plângem, trebuie să respectăm programul. E o oboseală, e o lipsă de încredere.

În viața unui club mai sunt și momente ca ăsta. În acești patru ani, mi-am îndeplinit toate obiectivele. Acum, încerc să construiesc o nouă echipă. Trebuie să formăm o echipă, un grup, nu e ușor”, a declarat Daniel Oprița.

Formația roș-albastră se află pe locul 13 în Liga 2, după 7 etape, cu 8p. Șanse să prindă play-off-ul continuă si aibe, dar programul este unul dificil: va juca, în continuare, în deplasare cu Gloria Buzău (locul 4), acasă cu FC Argeș (locul 8, cu victorii în ultimele 2 etape) și în deplasare cu Unirea Slobozia (locul 2, 15p, fără nicio înfrângere).