Daniel Oprița a vorbit despre viitorul său la Steaua: „Am contract până la sfârșitul lunii!”

Antrenorul Stelei, Daniel Oprița, a vorbit despre situația sa din momentul de față și despre șansele de a mai continua pe banca „roș-albaștrilor” și din sezon următor!

„Militarii” au reușit să își îndeplinească principalul obiectiv din acest sezon și au obținut astfel mult așteptata promovare. Acum, elevii lui Daniel Oprița speră să revină în prim-planul fotbalului românesc, dar înainte de asta vor trebui să își rezolve problemele din punct de vedere administrativ și să se privatizeze. Deși clubul a ajuns în Liga a 2-a, atmosfera din tabăra „roș-albaștrilor” este una extrem de agitată.

Venit în 2019 pe banca echipei, Daniel Oprița a declarat că în momentul de față vrea să își ducă actuala înțelegere la bun sfârșit, iar mai apoi va avea o discuție cu conducerea clubului în ceea ce privește o prelungire a contractului. Totodată, tehnicianul a mărturisit că bucureștenii vor pune la cale și primele mutări de după promovare, în cazul în care acesta va rămâne pe banca tehnică.

„Am contract până la sfârșitul lunii. Până acum nu s-a anunțat nimic. De săptămâna viitoare, vom discuta și de contractul meu și de jucători. Majoritatea vor continua, am renunțat la câțiva jucători. Când voi semna, ne vom gândi la transferuri. Important e că am ajuns la un numitor comun, eu mi-aș fi dorit mai multe transferuri.

Am lăsat și eu de la mine, am înțeles și poziția clubului, ne-am întâlnit undeva la mijloc. Am făcut un transfer important, dar o să-l anunțăm când toate lucrurile vor fi în regulă. 99% lucrurile sunt în regulă. Trebuie să fim atenți, drept de retrogradare au toate echipele. Trebuie să ne întărim, să ne luăm juniori, nu avem juniori 2003, vor veni niște jucători în probe, sper să-i găsim pe cei mai buni.

Sper să jucăm pe noul stadion și, din câte știu, se va juca acolo. Probabil că se vor pune în vânzare și abonamente. Dacă era după mine, făceam multe transferuri. Fiind această situație, nu am putut să mă implic mai mult.

Dar eu am încredere și în lotul de anul trecut. Sper să facem o figură frumoasă și să mulțumim fanii. Steaua București nu e Juventus Colentina sau altă echipă fără suporteri. La fiecare meci, Steaua trebuie să fie vioara întâi„, a declarat Daniel Oprița, potrivit Digi Sport.