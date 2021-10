Daniel Oprița, după remiza cu Concordia Chiajna: ”N-am obiectiv promovarea, nu ştiu de unde atâta presiune!”

Steaua a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu Concordia Chiajna, în etapa a 12-a a Ligii a 2-a.

Steaua a ajuns la 3 meciuri consecutive fără victorie şi se află pe locul 5 în campionat, cu 22 de puncte, după 12 etape jucate. La finalul meciului, Daniel Opriţa a declarat că nu există o presiune la club

”O echipă cu un lot bun, cu bancă bună. Ne-au surprins puţin, nu ne-au lăsat să pasăm, au venit cu pressing avansat pe fundaşii centrali. Am încercat la pauză să facem schimbări, să introduc încă un atacant cu talie. Un meci echilibrat, putea câştiga oricare echipă. Cu puţină şansă, poate puteam să câştigăm. Nu ştiu dacă era meritat. Cel mai echitabil era acest 0-0.

Aş vrea să câştig, dar n-am obiectiv promovarea, nu ştiu de unde atâta presiune. Încercăm să intrăm în play-off şi după aceea vedem. Încercăm să facem mai mult, dar n-avem nici şansă. La ocazia lui Chipirliu, cu puţin noroc, putea să intre în poartă, dar avem meciuri grele, jucăm cu echipe bune – Petrolul, Chiajna, Hermannstadt. Vor juca şi ele între ele, se vor pierde puncte. Noi încercăm să scoatem cât mai mult din fiecare partidă şi să prindem play-off-ul.

Probabil că acesta e cel mai bun rezultat pentru ele, dar se vor întâlni primele şase între ele şi vor pierde puncte. Noi avem un program mai dificil, dar încercăm să scoatem cât mai mult. Mergem la Hermannstadt să jucăm, vedem, cel mai bun să câştige.

Am avut un portar în formă, poate trebuia să avem şi noi mai mult noroc. Şi noi puteam să înscriem la ocaziile pe care le-am avut. Am vorbit şi cu Claudiu şi l-am felicitat. Chiar dacă am pierdut cu Petrolul, Chiajna mi s-a părut o echipă mai agresivă decât Petrolul. Nu ne-au lăsat să jucăm la noi acasă. Până la urmă, Petrolul e pe primul loc, iar dacă sunt acolo înseamnă că sunt cei mai constanţi şi cei mai buni”, a declarat Daniel Opriţa, potrivit Telekom Sport.

Concordia Chiajna ocupă locul trei, cu 27 de puncte, iar echipa antrenată de Daniel Oprița e pe 5, cu 22 de puncte.