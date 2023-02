Daniel Paraschiv a dat cârțile pe față când a venit vorba de oferta de la Dinamo Kiev: ”Nu a fost o decizie uşor de luat!”

Daniel Paraschiv a vorbit despre oferta din Ucraina.

El susține că se simte onorat, dar în acest moment va spune pas ofertei.

Motivul este conflictul armat care se petrece în țara vecină.

„Referitor la oferta de la Dinamo Kiev, din ce am înţeles cluburile s-au înţeles, însă am preferat să nu dau curs ofertei. Am zis că nu ar fi un moment bun ca mine ca om, nu ca fotbalist, să plec în Ucraina. Acum doi ani mă duceam şi pe jos, ori în altă perioadă. Sunt flatat că Mircea Lucescu doar ştie cine sunt. A fost un lucru onorant şi sunt dezamăgit că nu se poate realiza.

Nu a fost o decizie uşor de luat, pentru că după factorul sportiv era uşor de luat, dar timpul petrecut cu familia m-a convins să nu fac acest pas. Familia nu a insistat, dar mi-a transmis că e decizia mea. Nu aş putea sta acolo, iar ei să fie îngrijoraţi pentru mine. Să-i pun să vină după mine. E un traseu dificil până la Kiev”, a declarat Daniel Paraschiv pentru Orange Sport.