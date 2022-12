Daniel Paraschiv nici nu vrea să mai audă de campioana României: „Nu am primit nicio șansă! Nu m-aș întoarce la CFR!”

Daniel Paraschiv, vârful celor de la Hermannstadt, este atacantul român al momentului. Jucătorul a declarat recent că nici nu vrea să mai audă de fosta sa echipă, CFR Cluj.

Mai exact, Paraschiv a afirmat că nu a primit nicio șansă la campioana României. Iată ce a spus jucătorul.

„Nu am primit nicio șansă! Nu m-aș întoarce la CFR!”

„Poate, în acel moment, nu eram pregătit de la CFR. Veneam din liga secundă la campioana României. Am jucat 15 minute într-un amical din vară, nu am primit nicio șansă să arăt ce pot. Am fost trimis împrumut. Decizia a fost la antrenor, la Marius Șumudică atunci. Nu mi s-au dat explicații. Nu a fost niciun conflict, domnul Șumudică se baza pe mâna altor jucători, probabil pe bună dreptate. Eu veneam din Liga a 2-a, ceilalți jucaseră în prima ligă sau afară. A părut decizia firească la acel moment.

Cu Dan Petrescu nu am vorbit niciodată. În vară m-a sunat președintele de atunci de la FC Hermannstadt, Dani Coman, și mi-a spus că s-a ajuns la un acord cu CFR pentru un transfer definitiv. De atunci nu am mai vorbit cu nimeni de la ardeleni. Nu m-aș întoarce la CFR. Nici acum, nici în viitorul apropiat. Nu văd CFR-ul ca pe o variantă”, a declarat Daniel Paraschiv, potrivit Playsport.