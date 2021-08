Daniel Popa nu se mai transferă în Tanzania! De ce atacantul rămâne în Liga I

Daniel Popa (26 de ani) nu se mai transferă la echipa Simba SC, din Tanzania. Clubul din Africa a renunțat la atacant, deoarece acesta nu este liber de contract.

„A fost o ofertă înainte de a semna cu Chindia. Acum o săptămâna și ceva am fost sunat de cineva care m-a întrebat dacă sunt liber de contract. Am spus că am clauză de reziliere și atâta tot.

Mai departe nu știu, pe mine nu m-au mai contactat, din ce am înțeles nici clubul. Eu sunt jucătorul Chindiei și îmi fac treaba aici„, a declarat Daniel Popa, după meciul cu U Craiova 1948, scor 0-0.

U Craiova 1948 și Chindia Târgovişte au remizat, sâmbătă seară, pe arena “Ion Oblemenco”, scor 0-0, într-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.