Daniil Medvedev s-a calificat în sferturi la Miami Open! Este a 350-a victorie în circuitul ATP pentru rus

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (4 ATP, cs 3) s-a calificat în sferturile turneului ATP Masters 1.000 de la Miami.

El l-a învins pe germanul Dominik Koepfer (50 ATP) cu 7-6 (5), 6-0, după un meci care a durat 91 de minute. Cu această ocazie, Medvedev a obținut a 350-a victorie a carierei.

Make that 350 wins 🙌

The defending champ @DaniilMedwed is into the quarter-finals after a powerful display against Koepfer 7-6(5) 6-0✌️@miamiopen | #MiamiOpen pic.twitter.com/deAaOjNlxk

— ATP Tour (@atptour) March 26, 2024