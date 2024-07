Daniil Medvedev și Carlos Alcaraz s-au calificat în turul trei la Wimbledon 2024! Cu cine vor juca cei doi pentru un loc în faza optimilor de finală

Wimbledon a ajuns la ziua a treia din acest an, iar principalii favoriți și-au respectat blazonul, cel puțin în turneul băieților. Atât Daniil Medvedev, cât și Carlos Alcaraz, au reușit să se califice în turul trei.

Victorie chinuită pentru Daniil Medvedev

Primul care a intrat în scenă a fost Daniil Medvedev. Fostul număr 1 mondial l-a întâlnit pe francezul Alexandre Muller. Rusul a avut serios de muncit în meciul ce s-a disputat pe terenul central.

Francezul, aflat în afara top 100 ATP, a reușit să câștige primul set, în tie-break, după ce a avut de apărat nu mai puțin de 5 mingi de break. Muller a început bine și setul doi, cu break, dar rusul a revenit.

Medvedev a câștigat setul doi, la fel ca francezul, în tie-break. Setul trei a fost unul mai lejer pentru fostul număr 1 ATP, care nu și-a pierdut serviciul, reușind să se impună cu scorul de 6-4.

Setul patru a fost, din nou, unul disputat, dar în cele din urmă seminfinalistul de la All England Club de anul trecut a reușit să se impună cu scorul de 6-7, 7-6, 6-4, 7-5

Carlos Alcaraz caută să-și apere titlul de la Wimbledon

Numărul trei mondial, Carlos Alcaraz, s-a impus și el în durul secund de la Wimbledon. Ibericul, spre deosebire de Medvedev, a avut nevoie doar de trei seturi pentru a trece de Aleksandar Vukic, scor 7-6, 6-2, 6-2.

Rezultatul a extins seria de victorii a lui Alcaraz la Grand Slam-ul pe iarbă la nouă meciuri, însă spaniolul ar putea avea un test dificil în următorul său meci împotriva americanului Frances Tiafoe, cap de serie numărul 29, care l-a învins pe Borna Coric cu 7-6(5) 6-1 6-3.

Alcaraz a spus că așteaptă cu nerăbdare confruntarea cu Tiafoe, după ce l-a învins pe american pe drumul spre triumful său la U.S. Open în 2022: „Merg după el. Am jucat un meci bun la U.S. Open (semifinale).

Știu că este un jucător talentat, unul dur, chiar și mai dur pe iarbă cu stilul său. Voleu bun, slice-uri bune. Va fi un meci dificil. Sunt pregătit să accept această provocare, să ofer un spectacol”, a declarat Alcaraz la finalul meciului.