Dănuț Lupu știe cine trebuie să fie decarul echipei naționale: „Merită să preia acest rol!”

Dănuț Lupu, fostul internațional român, a vorbit despre echipa națională a României.

Mai exact, Lupu a comentat subiectul decarului și cine ar trebui să preia acest rol. Iată ce a spus fostul dinamovist.

„Ianis Hagi, am putea să spunem că ar putea să preia acest rol!”

„Dintre toţi jucătorii pe care îi are echipa naţională, în afară de Ianis Hagi, am putea să spunem că ar putea să preia acest rol, momentan cred că echipa naţională nu are jucător un decar, care poate să câştige un meci de unul singur.

E o problemă acum în fotbalul mondial, gândiţi-vă câţi decari avea o echipă, 3-4, acum dacă mai sunt vreo 5-6 care mai putem spune că sunt mingicari. Asta e din cauza faptului că antrenorii au făcut din fotbal o matematică, nu mai e plăcerea aia de a juca fotbal, pe toată lumea interesează doar rezultatul şi nimic altceva”, a declarat Dănuț Lupu, pentru Antena Sport.