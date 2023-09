Darius Olaru, mai motivat ca niciodată: „Cupa României este un obiectiv!”

FCSB are un parcurs bun în acest început de campionat. Bucureștenii se află pe primul loc, cu 25 de puncte după 10 etape.

Darius Olaru, mijlocașul care a strălucit din nou și a marcat în victoria cu Sepsi (5-2), a vorbit despre echipa sa. Iată ce a spus despre obiectivul FCSB-ului.

„Cupa României este un obiectiv!”

„A fost o partidă dificilă pentru că veneam după un semi eșec la Sibiu și trebuia să câștigăm în această seară și trebuia să rămânem lideri. Ne bucurăm că ne-au intrat golurile! Am intrat foarte bine montați, dar am avut și câteva emoții când s-au apropiat la un gol. Totuși, am controlat jocul pe toată durata partidei.

Am jucat în șase zile trei meciuri și sperăm să ne facem treaba bine și la Oradea, să câștigăm pentru că și Cupa României este un obiectiv. Ne va aștepta un joc foarte greu și cu U Cluj”, a spus Darius Olaru, conform GSP.ro.

„Suntem alături de Dawa și sper să treacă peste toate cât mai repede. Nu cred că acea greșeală arată ceea ce face el pentru echipă. Nu mă gândesc la titlul de golgheter, sper să rămână Andrea (n.r. Compagno) pentru că anul trecut a fost ratat la mustață și-l va obține anul aceasta”, a mai spus Darius Olaru, conform sursei.