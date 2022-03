Darren Cahill, despărțire subită de Amanda Anisimova

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Ben Rothenberg, care a afirmat că Darren Cahill a luat această decizie pentru că se simte epuizat.

,,După primul lor antrenament împreună la Indian Wells, Darren Cahill i-a zis Amandei Anisimova că a ajuns într-un punct în care nu crede că mai poate exista progres și că este epuizat, nemaifiind capabil să o însoțească în circuit. El a întrerupt brusc colaborarea.

Cahill mi-a spus că decizia lui nu a avut nimic de a face cu Anisimova. Mi-a spus că îi este foarte greu cu regulile stricte de carantină din Australia. Cahill mi-a confirmat că va reveni în scurt timp în Australia, pentru a se odihni. Anisimova continuă la Indian Wells cu Hleb Maslau și Rob Brandsma în staff” – Ben Rothenberg, pe Twitter.

It had nothing to do with Anisimova, Cahill told me, just that he’s been struggling particularly with tough quarantine rules around travel to Australia.

Cahill said he’s going back to Australia soon to rest.

Anisimova plays on here, with Hleb Maslau & Rob Brandsma as her team.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 12, 2022