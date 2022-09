David Miculescu, după transferul lui Billel Omrani la FCSB: ”De asta m-am apucat de fotbal!”

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a X-a din Superliga de fotbal. Ilfovenii au reuşit să egaleze în minutul 90+7, printr-un gol marcat din penalty.

Omrani a ajuns la FCSB, iar Miculescu a reacționat după partida cu Voluntari

”În primul rând nu suntem bucuroși pentru că n-am luat cele trei puncte. Am fost iarăși egalați în minutele de prelungire. Ori este ghinion… N-au avut nicio ocazie de gol, noi am dominat meciul. Putem redresa această situație, noi am adus echipa aici, noi trebuie să o scoatem.

Vă dați seama că sunt dificile și deplasările. Nu e timp de recuperare. Părerea mea e că suntem profesioniști și trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, indiferent de competiție. Trebuie să ștergem cu buretele și la meciul cu Anderlecht să ne facem fericiți suporterii. Jucăm mai bine în Europa, chiar nu știu de ce.

M-am acomodat foarte repede. Știam mulți jucători de la loturile naționale. (n.r. despre venirea lui Omrani) Sunt bucuros pentru că a venit la noi. D-asta m-am apucat de fotbal, să am concuerență. O provocare nouă și sper să ne ajutăm amândoi și să dam cât mai multe goluri pentru FCSB”, a spus Miculescu, la finalul meciului cu Voluntari.