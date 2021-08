David Popovici, discurs de campion. „Le-am arătat doar un trailer pentru ce va urma!”

David Popovici a revenit în ţară după ce a impresionat la Jocurile Olimpice. Înotătorul în vârstă de 16 ani a impresionat în probele de la Tokyo.

Locul al patrulea la 200 de metri liber şi locul al şaptelea în finala de la 100 de metri liber, Popovici este convins că va obţinre rezultate superioare în următorii ani.

„Mă așteptam la o primire, dar nici chiar la primirea aceasta. A fost foarte frumos, mai ales că au venit și băieții de la Subcarpați, sunt fanul lor. Le mulțumesc tututor celor care au venit. Nu prea am văzut Tokyo, ca oraș, dar în bula în care am stat noi a fost frumos. A fost obositor, însă mă bucur că am fost în vârf de formă și că am acumulat experiență. Până la Paris mai sunt destule concursuri.

Pe lângă să dorm și să vorbesc cu prietenii, vreau să mănânc niște sushi. În mod ironic, am mâncat sushi mai bun în România decât în satul olimpic. Eu mi-am îndeplinit cu mult obiectivele. Sper că i-am speriat pe ceilalți, le-am arătat un trailer pentru ce va urma în următorii ani.