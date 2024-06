David Popovici, încrezător înaintea Jocurilor Olimpice! Ce obiective are tânărul pentru marele eveniment sportiv

„(n.r. Ce obiective ai pentru Jocurile Olimpice?) Jocurile Olimpice au o mare însemnătate pentru toţi sportivii, la fel şi pentru mine. Am încredere în proces, încerc să nu las presiunea să mă copleşească. Mă gândesc la ceea ce am de făcut foarte bine şi muncesc zi de zi pentru a deveni cea mai bună versiune a mea.

Este şi aceasta o experienţă, dar ca tot ce ţine de mine, pot controla doar ce stă în puterea mea. Nu mă încântă mediatizarea excesivă, nu îmi plac exagerările, pentru că nu mă caracterizează şi mă deranjează dezinformările.

Mi-ar plăcea să se vorbească despre sport şi despre rezultatele noastre, ale tuturor, dar și despre antrenorii care ne sunt alături.

Rămân un băiat care înoată repede şi care îşi doreşte să inspire oamenii să facă mişcare, să conştientizeze avantajele pe care le aduce sportul în viaţa fiecaruia şi să ajute copiii să capete încredere în ei, prin sport.” a declarat tânărul înotător român.

„(n.r. despre polemicile generate de cerințele sale dinainte de Jocurile Olimpice) Ca şi în cazul celorlalţi sportivi care nu sunt cazaţi în satul olimpic şi în cazul meu decizia de echipă a fost să fiu cazat în apropierea locului în care se va desfăşura competiţia. Atât de simplă este această decizie ‘controversată’. În ceea ce priveşte paza, trebuie să se respecte protocolul de securitate stabilit de către organizatorii Jocurilor Olimpice. La fel de simplu.

(n.r. despre faptul că și-a înghețat anul la facultate și despre faptul că a renunțat la conturile de pe platformele sociale) Nu este o practică nou introdusă în programul meu şi nu o fac doar înaintea concursurilor sau pentru ceva anume. Timpul liber este puţin şi prefer să îl petrec cu familia şi prietenii. Voi relua studiile în toamnă.

(n.r. despre posibilitatea de a seta un nou record mondial în proba de 100 de metri liber) Nu îmi propun asta ca un obiectiv pe care să îl îndeplinesc obligatoriu acum, peste o lună sau peste un an. Nu mi-am propus nici în 2022 să dobor recordul. Am pus în practică ceea ce am muncit şi învăţat. Mi-am făcut cursa pe care am antrenat-o zi de zi iar rezultatul a fost uimitor. Este o călătorie cu multe experienţe iar eu încă învăţ. Am 19 ani şi o viaţă întreagă înainte pentru a mă bucura de călătorie şi de provocări.” a declarat David Popovici, conform fanatik.ro.