David Popovici, omul record! Este primul înotător din istorie care reuşeşte această performanţă: “De asta sunt tare mândru!”

Campionatele Naţionale de Înot sunt prima competiţie la care David Popovici participă după Jocurile Olimpice de la Paris, unde a obţinut două medalii: aur la 200 de metri liber şi bronz la 100 de metri liber.

David Popovici, omul record! Este primul înotător din istorie care reuşeşte această performanţă

Chiar dacă au trecut opt luni de la Paris, David Popovici arată o formă excelentă şi a câştigat titlurile la 50, 100 şi 200 de metri liber.

Mai mult, campionul olimpic a reuşit o performanţă istorică, devenind primul om din istorie care a coborât sub 22 de secunde la 50 de metri liber, sub 47 de secunde la 100 de metri şi sub 1:43:00 la 200 de metri:

“După 8 luni de la medaliile olimpice de la Paris, am revenit în competiție. A fost nevoie de timp — pentru a respira, a mă bucura, pentru a înțelege ce am realizat și mai ales, pentru a mă reconecta cu de ce-ul din spatele acestui drum.

Performanța nu înseamnă doar antrenamente și rezultate. Înseamnă echilibru, înseamnă să știi când să accelerezi și când să te oprești. Am ales conștient această pauză, iar acum revin cu și mai multă claritate, motivație și încredere.

Obiectivele s-au schimbat, dar dorința de a evolua a rămas aceeași. Mă bucur din nou de emoția competiției, de adrenalina fiecărei curse, de ritmul care îmi spune că sunt viu.

Odată cu recordul național de la 50m liber de 21 de secunde şi 83 de sutimi, am devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50m, sub 47 de secunde la proba de 100m și sub 1 minut şi 43 de secunde la 200m – De asta sunt tare mândru”, a scris David Popovici.