David Popovici și-a făcut programul pentru 2025: „Îmi doresc să merg într-o vacanță foarte frumoasă după”

Înotătorul David Popovici, desemnat marți sportivul anului la Gala ”Campionii Natației 2024” de la Palatul Regal, a spus că principalele sale competiții din 2025 sunt Campionatele Europenele Under-23 (26-28 iunie) de la Samorin (Slovacia) și Campionatele Mondialele de seniori de la Singapore (11 iulie – 3 august).

”Pe lângă Mondialele pentru care mă pregătesc, îmi doresc să merg într-o vacanță foarte frumoasă după. Îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu familia, cu prietenii și făcând ceea ce-mi place. De mâine, pe 9 aprilie, voi fi la Campionatele Naționale, iar apoi la Europenele Under-23 de la sfârșitul lunii iunie. Sunt obișnuit cu Europenele de seniori, iar acum la Under-23 cred că o să fie o ocazie bună pentru mulți sportivi mai tineri să strălucească și să arate lumii din ce sunt făcuți. Și o ocazie bună și pentru cei care sunt, cum am fost și eu la vârsta lor, așa de 16, 17, 18 ani, să îmi dea de lucru, să mă fugărească, poate să mă întreacă, poate să-i întrec eu. E competiție, despre asta e competiția”, a spus Popovici, cvadruplu campion european la 100 m liber și 200 m liber.

Ca de obicei, David Popovici nu vrea să-și impună obiective la competițiile din acest an, dar este sigur că rezultatele vor veni dacă va ajunge la cea mai bună variantă a sa: ”De mic nu am vrut să cad în plasa asta de a mi se seta obiective, pentru că am citit undeva într-o carte unde autorul încerca să definească el fericirea, ceea ce e foarte greu. Mulți filozofi, poeți, autori au încercat de-a lungul timpului. Dar mie mi-a plăcut definiția lui, destul de rece și logică, care zicea în felul următor: ‘Hapiness is the function of reality minus the expectations’ (Fericirea este existența realității fără așteptări). În funcție de așteptările pe care ți le setezi, îți permiți și să nu pleci dezamăgit, și să reușești să le depășești și să fii mulțumit. Așa că, cred că așteptările joacă un rol foarte important în fericirea de zi cu zi și eu evit așteptările de genul. Clar, am obiectivele mele, dar sunt acolo să fie, nu fac un scop din ele”.

Un record european sau mondial rămâne posibil în 2025 la fel ca un nou capitol în rivalitatea cu chinezul Pan Zhanle, la Mondialele din Singapore.

”Un record e întotdeauna e în planuri. Chestia e că și recordurile astea mondiale sunt frumoase, sunt plăcute, la fel ca și medaliile, dar… Dacă mă concentrez numai pe a înota cât mai bine și dacă mă concentrez numai pe a face ceea ce știu eu să fac cel mai bine, cumva apar și ele. Rivalitatea cu Pan Zhanle? Da, sigur. Eu am bătut recordul mondial, după aceea el l-a doborât de două ori, poate o să-l iau din urmă, poate o să mai ia și el din urmă. O să mai câștige el, o să mai câștig eu. Clar”, a spus campionul lui CS Dinamo.

David Popovici a povestit o întâmplare, în care o doamnă l-a recunoscut după ce a ieșit de la o frizerie și i-a spus bucuroasă de întâlnire: ”’Să-ți trăiești viața!’ Mi s-a părut foarte frumos și foarte important și asta sfătuiesc eu pe toată lumea. Indiferent de rezultatele sportive, indiferent de cât mai devreme sau mai târziu o să apară, indiferent de greul prin care treceți, gloria, eșecul, șamd, să vă trăiți viața. Eu asta încerc să fac cât de bine pot și ăsta e sfatul meu pentru toată lumea, dacă îmi permiteți să-l dau. Cred că fiecare dintre noi simte câteodată că poate nu trăiește în totalitate pentru el și poate fie pentru așteptările altora, fie de ce zice unul altul sau lumea în general. Și așa că ăsta mi s-a părut cel mai pertinent sfat pe care aș putea să-l dau și universal valabil, să ne trăim viața”.

La Naționalele de la Otopeni (9-13 aprilie), David Popovici va concura la 50 m liber, 100 m liber, 200 m liber și 100 m fluture: ”Antrenorul meu mi-a spus că la Singapore, la Mondiale, voi avea 5-6 zile de competiție intensă și așa că trebuie să mă obișnuiesc cu aproximativ 5-6 de competiție. E primul meu concurs după Jocurile Olimpice.”

Campionul român a adăugat că nu are ca de obicei așteptări pentru întrecerile naționale și vrea să vadă la ce nivel se află: ”Sincer, ca întotdeauna, nu am nicio așteptare pentru aceste Naționale, de fapt pentru concurs în general încerc să nu am așteptări, vreau să văd cât de repede pot să înot pe 9, 10, până pe 13 aprilie. Adică întotdeauna a fost așa. Cât de repede poți să înot azi și o să vedem. O să vedem unde sunt, cum funcționează antrenamentul, dacă am schimbat ceva, cum funcționează, de ce da, de ce nu. Întotdeauna până în competițiile cele mai mari, cele mai mici, că sunt europene, că sunt naționale și așa mai departe, sunt experimentale”.