Dawa a vorbit despre accidentarea pe care i-a provocat-o lui Sergiu Hanca: „Sunt un jucător agresiv, nu sunt aici să glumesc cu atacanții, sunt aici să-i opresc!”

Joyskim Dawa a vorbit despre accidentarea pe care i-a provocat-o lui Sergiu Hanca. Fundașul FCSB-ului l-a faultat pe jucătorul Petrolului Ploiești în partida încheiată 2-2.

Fundașul camerunez a explicat ce s-a întâmplat. Iată ce a spus despre incidentul de la Ploiești.

„Sunt un jucător agresiv, nu sunt aici să glumesc cu atacanții, sunt aici să-i opresc!”

„Imediat după meci m-am dus la el și mi-am cerut scuze. I-am trimis și un mesaj pe Instagram să-i spun că îmi pare rău. Obișnuiam să mergem împreună la aceeași sală de forță… I-am spus că nu am încercat să-l lovesc, chiar îmi pare rău, dar astfel de faze se întâmplă la fotbal”, a spus Dawa, pentru GSP.ro.

„În primul rând, nu am vrut să-i fac rău. Am vrut să joc mingea, știu că am intrat mai tare. Sunt un jucător agresiv, nu sunt aici să glumesc cu atacanții, sunt aici să-i opresc. Dar nu am vrut să-l rănesc, am vrut să joc mingea. Situația e foarte neplăcută, pentru că el s-a operat. Însă cred că va reveni mai puternic pe gazon”, a mai spus fundașul, conform sursei precizate.