De ce a ales Iordănescu să joace contra celor din Liechtenstein chiar înainte de EURO: ”Mi-e greu să cred!”

României a terminat la egalitate cu naționala Liechtensteinului, scor 0-0.

Partida din Ghencea a fost ultimul test al tricolorilor înainte de EURO 2024.

Oficialul de la FCSB a oferit mai multe declarații după partida României.

MM Stoica a încercat să explice de ce a ales România să aibă amicale cu acest națioanale.

”Eu cred că nu au fost variante, nu îmi vine să cred că noi am ales să jucăm cu Liechtenstein, ce să faci? Să nu iei? Noi probabil am avut strategia să jucăm 2 meciuri acasă nu am vrut să ne deplasăm din raţiuni care ţin de strategia selecţionerului. Noi acum plecăm în Olanda puteam să luăm 2 adversari puternici, dar am luat un adversar sub Liechtenstein, mă rog, nu chiar (n.r. râde), dar şi ăia se duc la muncă.

Nu cred că a vrut cineva din echipele importante să vină la noi să joace. Pentru Anglia era normal să ia Islanda? Mi-e greu să cred că am avut alte variante şi am luat Liechtenstein. Eu cred că a fost singura echipă cu care puteam să jucăm”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.