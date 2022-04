De ce a revenit Vasili Hamutovski la CSA Steaua? Motivul inimaginabil pentru care a părăsit Belarusul

Vasili Hamutovski, fostul portar de origine bielorusă, în vârstă de 43 de ani, a vorbit despre situația grea din țara natală. Acesta a declarat că îi este imposibil să mai muncească acolo, dar se bucură că a revenit în România la Steaua.

Rolul său la CSA Steaua este acela de antrenor de portari la Academia Steaua. A revenit în România în urmă cu o săptămână.

„Te dau afară!”

Fostul portar a vorbit despre protestul compatrioților săi împotriva războiului din Ucraina, dar și împotriva regimului totalitar din Belarus.

„Oamenii din Belarus au protestat împotriva războiului (din Ucraina), au ieșit pe stradă. Eu am fost la protestele de după alegerile prezidențiale, acum un și jumătate, pentru că au fost multe falsificări.

Am protestat în Minsk și am avut probleme. Când am lucrat la Dinamo Brest, i-au dat afară pe toți oamenii care și-au zis părerea contra falsificărilor și contra terorii. Nu contează că erau antrenori, jucători, profesori sau chirurgi. Inclusiv pe mine, care am plecat în Arabia Saudită și am lucrat acolo.

Nu cred că mai pot să lucrez în Belarus, atât timp cât situația asta continuă. Când am terminat cariera de portar, am început ca antrenor de portari în Belarus, la Dinamo Minsk, apoi la BATE Borisov și la Dinamo Brest. Cu Dinamo Brest am câștigat campionatul, dar, după alegerile prezidențiale, cei care n-au fost de acord au fost dați afară. Dacă ai altă părere, te dau afară.”, a declarat fostul portar, potrivit celor de la digisport.ro.

În România, Hamutovski a evoluat pentru FCSB (iulie 2003 – ianuarie 2006) și Petrolul (ianuarie 2012-iulie 2013).