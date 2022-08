De ce a semnat Alex Mățan cu Rapid: ”Un factor foarte important a fost domnul Mutu!”

Rapid a anunțat oficial transferul lui Alexandru Mățan. Fotbalistul român a venit sub formă de împrumut până în ianuarie 2023, de la formația americană Columbus Crew.

Fotbalistul de doar 22 de ani se arată foarte încântat de venirea sa în Giulești. Alex Mățan a recunoscut că Adi Mutu l-a convins să vină la Rapid.

”Un factor foarte important a fost domnul Mutu!”

”Pot să spun că am fost primit foarte bine de către colegi, nu mă aşteptam, toţi colegii sunt foarte călduroşi, îmi oferă încredere zi de zi la antrenamente şi lucrul ăsta mă ajută. (n.r. de ce ai ales Rapid?) Un factor foarte important a fost domnul Mutu, cu care am discutat şi i-am explicat situaţia mea mai grea din America. El a înţeles, am lucrat împreună la U21 si a fost de acord să colaborăm din nou şi la echipa de club.

(n.r. simţi că îţi dă încredere Mutu?) Da, normal, învăţ în fiecare zi de la el, a fost unul dintre cei mai mari atacanţi ai României, dacă nu cel mai mare, sunt mândru că pot să fiu antrenat de el.

Am vorbit foarte mult cu Ciobi (n.r.: Denis Ciobotariu) înainte să vin aici, mi-a explicat cum e atmosfera, cum sunt băieţii, antrenamentul, şi el a fost un factor care m-a făcut să vin aici, care m-a convins să vin aici”, au fost cuvintele lui Alexandru Mățan, potrivit Orange Sport