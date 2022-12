De ce are nevoie echipa Germaniei ca să fie favorită la EURO 2024 – Declarațiile lui Wenger

Germania poate fi una dintre favorite la câştigarea EURO 2024, de pe teren propriu, în pofida eliminării din faza grupelor la Mondialul din Qatar, dar are nevoie stringentă de un atacant de top, a opinat Arsene Wenger, director de dezvoltare a fotbalului global în cadrul FIFA, citat de DPA.

”Echipa are nevoie de puţin timp pentru a reveni în top, dar va fi cu siguranţă din nou una dintre favorite la EURO 2024, de pe teren propriu. Din cauza euforiei din jurul echipei şi, de asemenea, pentru că ei au jucători de talie mondială, mai ales la mijlocul terenului şi pe aripi”, a declarat Wenger pentru RND.

Fostul antrenor al lui Arsenal a subliniat că Germania şi-a creat numeroase ocazii de gol, dar a concretizat puţine dintre ele şi are de lucrat la eficienţa din faţa porţii: ”Nu mai văd mulţi atacanţi de clasă mondială în Bundesliga. În trecut, fiecare club german avea un vârf de top în rândul său, dar acum Bayern îl are pe Eric Maxim Choupo-Moting, Borussia Dortmund îi are pe Sebastien Haller şi Anthony Modeste, Borussia Moenchengladbach îl are pe Marcus Thuram, la Bayer Leverkusen e Patrik Schick care aduce golurile şi aşa mai departe.

În Qatar, Germania a avut un singur vârf de meserie, Niklas Fullkrug, de la Werder Bremen, care nu mai fusese convocat înainte. El a marcat două goluri la Cupa Mondială, din postura de rezervă.