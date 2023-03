De ce nu a fost primit în lojă Dică la meciul dintre FC Argeș și FCSB? Antrenorul a explicat situația

Antrenorul lui CS Mioveni, Nicolae Dică, a explicat de ce nu a fost primit în lojă la meciul dintre FC Argeș și FCSB. Pe 26 februarie, fostul fotbalist și antrenor al lui FC Argeș nu a putut intra în zona oficială și a explicat întreaga situație.

„Când plecam m-am întâlnit cu cineva, a zis că îmi dă invitație. Eram nervos, i-am zis că merg să îmi cumpăr bilet. Eu mergeam meci de meci la FC Argeș, când nu juca echipa mea.

În caz că nu mă lăsau, sunam pe cineva și intram până la urmă. Așa am făcut și acum. Până a venit, până nu a venit, am plecat…

Nu știu, probabil era bătaie pe loje. Nu erau locuri, chiar nu știu. Nu am avut contre cu nimeni. Am înțeles că nu contează cine ești, dacă nu ai invitație nu ai voie. Nu prea aveau toți cât am așteptat acolo, dar nu mai contează…

Mi-a făcut plăcere să văd meciul de la tribună. Am mai văzut meciuri de acolo. De acum înainte acolo voi merge”, a spus Nicolae Dică la Orange Sport.